6 شروط للترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد المطورين العقاريين.. تعرف عليها

كتب- نشأت علي:

حدد مشروع قانون المطورين العقاريين المقدم من النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد المطورين العقاريين.

ونص مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بالبرلمان مؤخرًا، على أن يشكل مجلس إدارة الاتحاد من اثني عشر عضوًا منتخبًا، ويعيَّن بقرار من الوزير المختص ثلاثـة أعضـاء من ذوي الخبرة، ويراعى في جميع الأحوال التمثيل النوعي والتصنيفات المختلفة لأعضاء الاتحاد.

ويشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:

أن يكون عضوًا عاملاً في الاتحاد ومضى على عضويته سنة على الأقل، ومسددًا للاشتراكات السنوية.

أن يكون مصري الجنسية؛ سواء أكان شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا، وذلك بالنسبة إلى الأعضاء المنتخبين.

أن يكون كامل الأهلية.

ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة؛ ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ألا يكون قد وقع عليه أحد الجزاءات المذكورة في البنود (ب، ج، د) من المادة 18.

أن يكون قد مارس أعمال التطوير العقاري في جمهورية مصر العربية مدة لا تقل عن خمس سنوات.

ونص المشروع على أن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، وتنظم اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراء الترشح والانتخاب ونسب التمثيل المختلفة.

ويختار مجلس الإدارة المنتخب رئيس المجلس ونائبين وأمين صندوق من بين أعضاء المجلس، ويتولى رئيس المجلس دعوته إلى الانعقاد، ويمثل الاتحاد أمام القضاء.

ويصدر مجلس إدارة الاتحاد القواعد المتعلقة بتصنيف وترتيب فئات المطورين العقاريين للأعمال والمزايدات والحد الأقصى المسموح بالدخول فيها لكل فئة، وتعتمد هذه القواعد من الجمعية العمومية.