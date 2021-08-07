أعتز بكم.. السيسي يشيد بأداء منتخب اليد في أولمبياد طوكيو

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لأبطال المنتخب الوطني لكرة اليد على أدائه في أولمبياد طوكيو.

وقال السيسي، عبر صفحته على فيسبوك: "أبنائي شباب مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة اليد.. أعتز بكم وبأدائكم المتميز وأشيد بما تحلى به الفريق من روح تنافسية وأخلاق رفيعة خلال المشاركة بأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠".

وتابع: "كما أؤكد أن وطنكم الغالي ينتظر منكم مزيداً من الإصرار والتحدي والجهد لمواصلة مسيرة البطولات والإنجازات ورفع راية الوطن في المحافل الدولية.. متمنياً لكم كل التوفيق في المنافسات والبطولات القادمة".

وخسرت مصر بنتيجة 33-31 لتنهي مشوارها في المركز الرابع كأفضل مركز تحققه في الألعاب الأولمبية على مر التاريخ.