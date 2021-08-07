Masrawy logo white

بالشروط الجديدة.. "التموين": صرف 35% من مقررات أغسطس على البطاقات التموينية

12:42 م السبت 07 أغسطس 2021
بالشروط الجديدة.. "التموين": صرف 35% من مقررات أغسطس على البطاقات التموينية

بطاقة تموينية

كتب- محمد سامي:

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم السبت، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 35% من مقررات شهر أغسطس الجاري، بجانب أيضًا طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين.

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 24 لسنة 2021؛ بشأن القواعد الجديدة لصرف السلع التموينية على بطاقات التموين، اعتبارًا من يوم (الأحد) الأول من أغسطس.

وتضمن القرار صرف كيلو أرز للبطاقة التموينية التي عدد أفرادها أقل من 4 أفراد، وصرف 2 كيلو أرز للبطاقة التي يكون عدد أفرادها 4 أفراد فأكثر، بدلًا من الاكتفاء بصرف كيلو واحد أرز لكل بطاقة دون النظر إلى عدد أفراد الأسرة المقيدة بالبطاقة.

وتضمن القرار صرف زجاجة زيت 800 مللي جرام أو 1 كيلوجرام، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت طعام على البطاقة، و2 كيلوجرام سكر لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين من قيمة الدعم المخصص للمواطن، وهو 50 جنيهًا لكل فرد شهريًّا.

البطاقات التموينية شركات المجمعات الاستهلاكية وزارة التموين صرف السلع المدعمة

الخبر التالى:

بتخفيض 20%.. "التموين": استمرار طرح السلع الغذائية واللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
51

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

101

متعافون اليوم

284523

إجمالي الإصابات

16557

إجمالي الوفيات

232280

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| حسن الرداد يعلن وفاة دلال عبدالعزيز: "والله ما قادر أكتب"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا