بالشروط الجديدة.. "التموين": صرف 35% من مقررات أغسطس على البطاقات التموينية

كتب- محمد سامي:

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم السبت، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 35% من مقررات شهر أغسطس الجاري، بجانب أيضًا طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين.

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 24 لسنة 2021؛ بشأن القواعد الجديدة لصرف السلع التموينية على بطاقات التموين، اعتبارًا من يوم (الأحد) الأول من أغسطس.

وتضمن القرار صرف كيلو أرز للبطاقة التموينية التي عدد أفرادها أقل من 4 أفراد، وصرف 2 كيلو أرز للبطاقة التي يكون عدد أفرادها 4 أفراد فأكثر، بدلًا من الاكتفاء بصرف كيلو واحد أرز لكل بطاقة دون النظر إلى عدد أفراد الأسرة المقيدة بالبطاقة.

وتضمن القرار صرف زجاجة زيت 800 مللي جرام أو 1 كيلوجرام، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت طعام على البطاقة، و2 كيلوجرام سكر لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين من قيمة الدعم المخصص للمواطن، وهو 50 جنيهًا لكل فرد شهريًّا.