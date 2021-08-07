تأمين 75 ألف جنيه.. تفاصيل مناقصة لرصف وتطوير ورفع كفاءة شوارع مصر الجديدة

كتب- محمد نصار:

أعلن حي مصر الجديدة، عن طرح مناقصة عامة لعملية تطوير ورفع كفاءة وإعادة الشيء لأصله (تالف رصف) وذلك لشوارع الحي.

وجاءت تفاصيل الإعلان -حصل عليه مصراوي- على النحو التالي:

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها (فقط مائتان وتسعة وتسعون جنيها مصريا لا غير).

- تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021 وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بالإدارة المالية بمقر الحي بالعنوان التالي (32 شارع الحجاز، مصر الجديدة).

- قيمة التأمين الابتدائي 75000 جنيها (فقط خمسة وسبعون ألف جنيها مصريا لا غير)، وفي حالة رسو العطاء يتم سداد 5% تأمين نهائي.

- تقدم العطاءات داخل مظروفين أحدهما فني والآخر مالي، على أن يرفق بالمظروف الفني صور من المستندات الآتية وإحضار الأصول للاطلاع عليها: (السجل التجاري، البطاقة الضريبية، شهادة التسجيل التجاري مجددة وسارية المفعول، الضريبة المضافة مجددة وسارية المفعول، سابقة أعمال، بطاقة تسجيل الاتحاد المصري للتشييد والبناء في أعمال الطرق، إقرار بالالتزام بما جاء في كراسة الشروط والمواصفات)، أما المظروف المالي يكون مغلقاً ومختوماً بختم الشركة على أن تكتب الأسعار أرقاما وتفقيطا.

- لن يلتفت إلى العطاء غير مستوفي الشروط الفنية والمالية.

- تخضع هذه العملية لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.