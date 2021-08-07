لتخفيف آثار ارتفاع الحرارة.. "الزراعة": 10 إرشادات لأصحاب مزارع الأسماك

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت الهيئة العامة للثروة السمكية نصائح وإرشادات لتخفيف آثار الحرارة على الأسماك في المزارع، في إطار تنفيذ توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في توعية المزارعين والمربين والصيادين بكيفية التعامل مع موجة الحرارة المرتفعة التي تشهدها مصر حاليًّا، وبالتنسيق مع المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وقال د. صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، في بيان له اليوم السبت، إن الأسماك مثل سائر الكائنات الحية الأخرى؛ حيث إن كل نوع من الأسماك له درجة حرارة مُثلى للأداء الأمثل صيفًا وشتاءً؛ من حيث الحيوية ونسبة الإعاشة والنمو والمقاومة للعديد من المسببات المرضية وعوامل الإجهاد البيئية.

وأضاف مصيلحي أن زيادة درجات الحرارة تؤدي إلى زيادة نشاط الميكروبات المحبة للحرارة؛ مما يؤدي إلى زيادة احتمالية حدوث أمراض، فضلاً عن ازدهار الطحالب وما ينتج عنها من أضرار، كما أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى زيادة استهلاك الغذاء وزيادة المخلفات العضوية، ونقص الأكسجين الذائب، وتتأثر الزريعة بصورة أكبر نتيجة انخفاض الأكسجين؛ مما يتسبب في حدوث إجهاد حراري وانتشار الأمراض.

ونوه رئيس هيئة الثروة السمكية إلى أنه لا بد من أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، ومن أهم هذه الإجراءات ما يلي:

1- المتابعة المستمرة والدقيقة للحالة الصحية للأسماك خلال فترات ارتفاع الحرارة أو نقص إمدادات المياه.

2- ‏ المتابعة باستمرار والوجود على الأرض؛ خصوصًا الأحواض ذات الكثافات السمكية العالية .

3- ‏الاحتفاظ بأكسجين الطوارئ لوقت ارتفاع درجة الحرارة أو الشبورة.

‏4- العمل على تحليل المياه بأقصى سرعة ممكنة؛ سواء أكان هناك مشاهدات سلبية من عدمه.

‏5- التقليل من معدلات التغذية أو توقفها إذا لزم الأمر؛ لحين انكسار هذه الموجة.

‏6- العمل على تشغيل البدلات أطول فترة ممكنة خلال النهار؛لتقليب طبقات المياه.

‏7- زيادة ارتفاع عمود المياه في الأحواض؛ بحيث لا يقل عن 1.25 متر ولا يزيد على 1.5 متر .

‏8- تشغيل الري بشكل دائم أثناء النهار لدخول أكبر كمية من المياه الجديدة للأحواض إذا كانت مياه المصدر منخفضة في الأمونيا والـ pHأو الاعتماد على التقليب الداخلي للمياه في الأحواض المعالجة بالبروبايوتك.

‏9- يفضل التغذية بالأعلاف المضادة للإجهاد، وذلك في الساعات الأولى من اليوم قبل ارتفاع حرارة المياه، ومتأخرًا بعيدًا عن ساعة الذروة .

‏10- التقليل قدر الإمكان من الأعلاف الغاطسة في الفترة المقبلة، والاعتماد على الأعلاف الطافية؛ خصوصًا لأسماك البلطي.