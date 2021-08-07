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تعرف على البديل.. وقف العمل بـ 4 محطات مترو بعد قليل "بيان رسمي"

12:31 م السبت 07 أغسطس 2021
تعرف على البديل.. وقف العمل بـ 4 محطات مترو بعد قليل "بيان رسمي"

مترو الأنفاق

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة RATP الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق -الخط الأخضر إنه نظرا لأعمال التشييد والبناء بمحور مسطرد والتي تتطلب إنشاء كوبري علوي أعلى بعض المحطات السطحية بالخط الثالث للمترو فقد تقرر إيقاف العمل بـ 4 محطات من الخط الثالث للمترو وهي محطات: قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور.

وبحسب بيان، يكون ذلك ابتداء من الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم السبت الموافق 7 أغسطس وحتى الساعة ٧ صباحا من يوم الأربعاء القادم الموافق 11 أغسطس 2021 على أن يستمر العمل بباقي محطات الخط الثالث من العتبة حتى محطة هشام بركات بشكل منتظم وطبيعى بكامل طاقتها وفي مواعيدها المعتادة.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الأمنية والاحترازية لضمان سلامة الركاب والمواطنين خلال القيام بالإنشاءات في المنطقة المذكورة.

وقد قامت وزارة النقل بالتنسيق مع محافظة القاهرة لتسيير أتوبيسات نقل عام خلال الفترة المذكورة لمستخدمي هذه المحطات تيسيرا على المواطنين لحين الانتهاء من الأعمال المشار إليها.

مترو الأنفاق الخط الثالث لمترو الأنفاق محطات المترو شركة RATP الفرنسية محطة العتبة

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