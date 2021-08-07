لأول مرة.. إتاحة إصدارات "معلومات الوزراء" في مكتبة الكونجرس الأمريكي

كتب- محمد سامي:

قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: إن جهود مركز المعلومات توجت بإتاحة إصدارات دوريات آفاق (استراتيجية- اقتصادية- اجتماعية- مستقبلية) التي تضم رؤى كبار الكُتاب والمفكرين وباحثي المركز في القضايا المختلفة ضمن مقتنيات مكتبة الكونجرس الأمريكي للمستفيدين للبحث داخل المكتبة بواشنطن، وعلى الموقع الإلكتروني لها؛ بهدف توصيل الرؤى المصرية الصحيحة في قلب صنع القرار الأمريكي.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، تقريرًا أعده أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أكد خلاله مشاركة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في منتدى مراكز الفكر الدولية الذي عقد بدبي في الفترة من (٢٧- ٢٨) يوليو، كمتحدث رئيسي، والذي ضم (١٨٧) مشاركًا من (١١٢) مركز فكر دولي من (٥٦) دولة مختلفة؛ حيث تم استعراض جهود الحكومة في التعامل مع جائحة "كوفيد- ١٩"، والدور الذي قام به مركز المعلومات خلال الجائحة؛ سواء بإنشاء منصات إلكترونية أو تطويع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، في أدواته المختلفة، أو التوسع في الإصدارات المتخصصة التي تضم كبار الكتاب والمتخصصين للتعرف على أبرز الأفكار والتوجهات تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.

وأشار الجوهري إلى أن سلسلة "آفاق" هي سلسلة حديثة تضم كتابات لكوكبة من الخبراء المرموقين عربياً ودولياً؛ مثل (د.علي الدين هلال- د.محمود محيى الدين- د.عبد المنعم سعيد- د.ماجد عثمان- د.أحمد فكرى عبد الوهاب- د.فخري الفقي- السفير محمد توفيق- د.محمد كمال- د.أحمد زايد... إلخ)، وشارك بها منذ إطلاقها أكثر من (١٠٠) خبير؛ منهم باحثون بالمركز، لتكون تلك السلسلة هي الأكبر في تاريخ مركز المعلومات من حيث الحجم والتنوع والثقل الأكاديمي والعملي.

جدير بالذكر أن مكتبة الكونجرس الأمريكي هي المكتبة الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية، وتعد من أقدم المؤسسات الفيدرالية الثقافية في الولايات المتحدة، وتعتبر أكبر مكتبة في العالم؛ فهي مصدر عالمي مرموق، حيث تقوم بتجميع كل الإنتاج الفكري المنشور على مستوى العالم، وتشتمل على أكثر من 170 مليون مادة، بما يشمل الكتب والدوريات والمخطوطات والكتب النادرة والمواد المطبوعة الأخرى، بالإضافة إلى الأفلام والخرائط والنوت الموسيقية والتسجيلات الصوتية لأكثر من 470 لغة.

وثمّن الدكتور مصطفى مدبولى الجهود التي يقوم بها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في الفترة الأخيرة، موجهًا الشكر إلى جميع الباحثين بالمركز، وكذا الكتاب والمفكرين والخبراء المتعاونين مع المركز من الخارج، مشيرًا إلى أن المركز أصبحت له مكانة واضحة بما يصدره من دوريات ومتابعات على مدار الآونة الأخيرة، وكذا ما يدعم به متخذ القرار من أفكار ورؤى وأبحاث، تعزز دوره، وتفتح آفاقاً جديدة للمسؤولين.