الحرارة 45 وسحب رعدية.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة وموعد انكسار الموجة الحارة

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وموعد انكسار الموجة الحارة وتراجع درجات الحرارة.

وقالت الهيئة إن الطقس شديد الحرارة ويستمر تأثر البلاد به على جميع الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة ٤٢ درجة وجنوب الصعيد ٤٥ درجة اليوم السبت.

وتابعت الهيئة: "بداية من غدٍ الأحد يبدأ انخفاض تدريجي وطفيف في درجات الحرارة لتنكسر معه حدة الموجة".

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: تتكون السحب الرعدية الممطرة على المجرى الملاحي لبحيرة ناصر وجنوب أسوان مع استمرار السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مثلث حلايب وشلاتين.

وأشارت الهيئة إلى وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد؛ ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية هناك، والذي يصل على أسوان لـ١٥٠٠متر.​