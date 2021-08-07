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نائبا عن الرئيس.. محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد غدا

10:51 ص السبت 07 أغسطس 2021
نائبا عن الرئيس.. محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد غدا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لحضور احتفالية وزارة الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقالت المحافظة، في بيان، السبت: "نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مساء غدٍ الأحد الاحتفال الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد".

يأتي الاحتفال بحضور لفيف من كبار المسئولين والوزراء ورجال الدين وعلماء الأزهر الشريف.

الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الهجري الجديد وزارة الأوقاف احتفالية وزارة الأوقاف خالد عبدالعال

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