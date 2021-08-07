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رئيس جهاز ناصر الجديدة: بيع 9 محال تجارية بأول مزاد علني لتوفير الخدمات بالمدينة

10:46 ص السبت 07 أغسطس 2021
رئيس جهاز ناصر الجديدة: بيع 9 محال تجارية بأول مزاد علني لتوفير الخدمات بالمدينة

محال تجارية - أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة بـ" غرب أسيوط"، إنه تم بيع 9 محال تجارية بعمارات سكن مصر بالحي الأول، بأول مزاد علني بالمدينة، وذلك في ضوء توفير الخدمات بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، أنه بلغ أعلى سعر بيع للمتر المربع بأحد المحال 44550 جنيها بنشاط مطعم مأكولات شعبية، وأقل سعر 22500 جنيه بنشاط محل بيع عطارة.

وأكد عبدالله، أنه سيتم استكمال خطة الطرح لتوفير الخدمات للمدينة في ظل الإقبال الكبير على المزاد، وذلك في إطار توفير فرص العمل وزيادة نسبة الإشغال بالمدينة الحديثة.

جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة ياسر عبدالله محال تجارية عمارات سكن مصر

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