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بتوجيهات من السيسي.. مصر ترسل طائرتي هليكوبتر للمساهمة في السيطرة على حرائق اليونان

10:04 ص السبت 07 أغسطس 2021
بتوجيهات من السيسي.. مصر ترسل طائرتي هليكوبتر للمساهمة في السيطرة على حرائق اليونان

مصر ترسل طائرتى هليكوبتر للمساهمة فى السيطرة على ح

كتب- محمد سامي:

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمراراً للدعم المصرى المقدم للدول الصديقة والشقيقة لمجابهة كافة الأزمات التى تتعرض لها، وبناء على توجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة- أقلعت طائرتا هليكوبتر شينوك مدعمة بالمعدات والوسائل المتطورة لمشاركة الجانب اليوناني في إخماد الحرائق المندلعة في غابات اليونان؛ وذلك فى إطار الدور الرائد الذي تقوم به مصر لمساندة الدول الصديقة في مجابهة المحن التي تتعرض لها.

مصر ترسل طائرتى هليكوبتر للمساهمة فى السيطرة على حرائق اليونان

حرائق اليونان اطفاء حرائق اليونان الرئيس عبد الفتاح السيسى اليونان

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