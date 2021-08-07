Masrawy logo white

بتوجيهات من السيسي.. مصر ترسل طائرتى هليكوبتر للمساهمة فى السيطرة على حرائق اليونان

10:04 ص السبت 07 أغسطس 2021
بتوجيهات من السيسي.. مصر ترسل طائرتى هليكوبتر للمساهمة فى السيطرة على حرائق اليونان

مصر ترسل طائرتى هليكوبتر للمساهمة فى السيطرة على ح

كتب- محمد سامي:

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإستمراراً للدعم المصرى المقدم للدول الصديقة والشقيقة لمجابهة كافة الأزمات التى تتعرض لها .

وبناء على توجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت طائرتى هليكوبتر شينوك مدعمة بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة الجانب اليونانى فى إخماد الحرائق المندلعة فى غابات اليونان.

يأتى ذلك فى إطار الدور الرائد الذى تقوم به مصر لمساندة الدول الصديقة فى مجابهة المحن التي تتعرض لها.

مصر ترسل طائرتى هليكوبتر للمساهمة فى السيطرة على حرائق اليونان

حرائق اليونان اطفاء حرائق اليونان الرئيس عبد الفتاح السيسى اليونان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
51

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

101

متعافون اليوم

284523

إجمالي الإصابات

16557

إجمالي الوفيات

232280

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر| برونزية اليد.. مصر وإسبانيا.. أولمبياد طوكيو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا