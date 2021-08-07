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تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في أوليمبياد طوكيو

08:51 ص السبت 07 أغسطس 2021
تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في أوليمبياد طوكيو

المنتخب المصري لكرة اليد


كتب- مينا غالى
ينافس المنتخب المصري لكرة اليد على الميدالية البرونزية بعد الخسارة من منتخب فرنسا بنتيجة (27-23) في دور نصف النهائي بأولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في العاشرة صباح اليوم السبت بتوقيت القاهرة أمام نظيره الأسباني.

وخسر المنتخب الإسباني أمام العملاق الدنماركي بطل العالم في المباراة الثانية من الدور قبل النهائي.

ومن المنتظر أن تُذاع المباراة من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة، وذلك على قناة bein sports extra 2، والتي تبث عبر تردد 12604، استقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500، وذلك على القمر الصناعي نايل سات.

مباراة مصر وإسبانيا منتخب مصر الميدالية البرونزية طوكيو 2020

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