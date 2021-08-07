​مصر وإسبانيا.. تعرف على موعد المباراة والقناة الناقلة ضمن أولمبياد طوكيو 2020

كتب- محمود مصطفى:

تنقل شبكة "بين سبورت" على قنواتها "بين سبورت إكسترا المفتوحة 1"، و"بين سبورت إكسترا 2"، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخبي مصر وإسبانيا، في كرة اليد في أولميباد طوكيو، في تمام العاشرة من صباح اليوم السبت.

وأقيمت، الخميس مباراة مصر وفرنسا في الدور نصف النهائي في كرة اليد بأولمبياد طوكيو 2020 في صالة يويوجي الوطنية باليابان ونقلتها قناة "beIN SPORTS Xtra 2"، وقناة "بين سبورت المفتوحة"، وانتهت بفوز فرنسا على مصر 27-23.

وتُبث قناة بين سبورت​ على تردد 11585 عمودي –معدل الترميز 27500– معامل تصحيح الخطأ 2/3 (سهيل سات).

وتضم قائمة المنتخب في الأولمبياد كلًا من:

كريم هنداوي- محمد عصام الطيار- محمد علي في حراسة المرمى.

وفي الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار- أحمد مؤمن صفا.

الظهير الأيسر: علي زين- يحيى الدرع- حسن وليد قداح .

صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو"- أحمد خيري- سيف الدرع.

الجناح الأيمن: محمد سند- أكرم يسري.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر- يحيى خالد- محسن رمضان.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم- إبراهيم المصري- وسام نوار- أحمد عادل.