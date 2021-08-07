"كورونا" في 24 ساعة| زيادة الإصابات في مصر.. وقلق عالمي من تحورات الفيروس

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 57 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 5 حالات جديدة.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن الرئيس حذر كثير من تحورات كورنا خلال كلماته، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتي لا تدخل البلد في موجة رابعة، لافتاً إلى أن العالم يشهد حالة من القلق والذعر والحذر لشدة وحدة تحورات سلاله الفيروس الذي يشكل الوباء العالمي حاليًا.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

عوض تاج الدين: العالم يشهد حالة من القلق والذعر بسبب تحورات كورونا

مصطفى كامل وأسرته يغادرون المستشفى بعد إصابتهم بكورونا

البيت الأبيض: تلقيح 50% من الأمريكيين ضد فيروس كورونا

ارتفاع وتيرة التطعيمات ضد كورونا لأعلى مستوياتها في الولايات المتحدة

فرنسا: 60 حالة وفاة وأكثر من 25 ألف إصابة بكورونا

تشبه الحساسية أو الجيوب الأنفية.. دراسة تكشف أعراض سلالة المتحور "دلتا"

هيئة الشراء الموحد: استقبال شحنة لقاح كورونا "جونسون آند جونسون" فجر الاثنين

مركز أمريكي: احتمالية إصابة غير المطعمين ضد كورونا ضعف المطعمين

ارتفاع جديد في معدل الإصابة بكورونا في ألمانيا وتسجيل 3448 حالة جديدة

باكستان تسجل 4745 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و67 وفاة

ماذا سيحدث إذا لم يتم الوصول إلى حصانة القطيع ضد كوفيد -19؟

جونز هوبكنز: أمريكا تتصدر الدول المتضررة من كورونا

السعودية : 954 إصابة و14 حالة وفاة جديدة بكورونا

ماذا سيحدث في سبتمبر؟.. سيناريوهان لموجة كورونا الجديدة وتحذير من الأسوأ

إيطاليا تسجل 24 وفاة وأكثر من 6 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة