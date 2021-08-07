الزراعة: تحصين أكثر من 3.9 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية و"الوادي المتصدع"

كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير، أنه تم تحصين 2مليون 58 ألف و932 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم مليون و114 ألف و164 رأس أبقار، 565 ألف و530 رأس جاموس، 315 ألف و755 رأس أغنام، 63 ألف 483 رأس ماعز حتى 4 أغسطس 2021.

وتحصين مليون 922 ألف و406 رؤوس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم 997 ألف و367 رأس أبقار، و556 ألف و566 رأس جاموس، 303 آلاف و300 رأس أغنام، 62 ألف و881 رأس ماعز، 2292 رأس جمال حتى 4 أغسطس 2021.

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