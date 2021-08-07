مبادرة التمويل العقاري| تفاصيل شقق محدودي الدخل المطروحة للحجز "نموذجان و4 أسعار"

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كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، غدًا الأحد 8/8/2021 : 14/8/2021، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتتواجد شقق محدودي الدخل بمحافظات (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفرالشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).

ويبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب 54 ألف جنيه بما يعادل 4500 جنيه شهريًا، والحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأسرة يبلغ 72 ألف جنيه بما يعادل 6000 جنيه شهريًا، على أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لمنخفضي الدخل 1200 جنيه.

وجاءت تفاصيل شقق محدودى الدخل على النحو التالي:

- النموذج الأول وهو شقق كاملة التشطيب بمساحة 75 مترًا، والثانى وحدات بمساحة 90 مترا، وتختلف الأسعار ومقدم الحجز وفقا لمكان ومساحة الوحدة.

أولًا: الشقق الـ75 مترا سعرها 164 ألف جنيه ويصل مقدم الحجز لها 10 آلاف جنيه وتتواجد في محافظات الإسماعيلية والشرقية والمنيا وسوهاج وقنا.

ثانيًا: شقق الـ90 مترًا بها 3 أسعار، 184 ألف بمقدم حجز 12 ألف جنيه، و197 ألف جنيه بمقدم حجز 14 ألف جنيه، وأخيرا شقق بأسعار 310 آلاف بمقدم حجز 15 ألف و500 جنيه.

ويمكن التعرف على أماكن الوحدات داخل المحافظات من خلال الجداول التالية:

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