العليا للمتاحف: نقل مركب الشمس في كبسولة هوائية لمنع تأثرها بأي اهتزازات

(مصراوي):

قال مختار الكسباني، عضو اللجنة العليا للمتاحف، إن ترميم مركب خوفو استغرق حوالي عامين؛ إذ تم على كل قطعة من المركب على حدة؛ نظرًا لحالتها الصعبة، مؤكدًا أن الترميم على درجة عالية من الدقة.

وأضاف الكسباني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" على فضائية "إكسترا نيوز": "ينقل مركب خوفو في كبسولة هوائية حتى لا يتأثر المركب بأي اهتزازات؛ إذ تم تجهيز عربة مخصصة لنقله، وهي عربة يمكن استخدامها في نقل قطع أخرى".

وأوضح أنه في نهاية العام الحالي، سيتم افتتاح المتحف الكبير، وتحوي مجموعة توت عنخ آمون 5200 قطعة تم نقلها، وهناك أسر أحجام متعددة تم نقلها للمتحف المصري.

وبدأ انتقال موكب نقل مركب خوفو الأول، اليوم، من مقره بمنطقة الأهرامات إلى مقر عرضه الجديد في المتحف المصري الكبير، على أن يستغرق مسار النقل نحو 10 ساعات، في حدث أثري ضخم.

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