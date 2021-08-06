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هيئة الشراء الموحد: استقبال شحنة لقاح كورونا "جونسون آند جونسون" فجر الاثنين

11:24 م الجمعة 06 أغسطس 2021
هيئة الشراء الموحد: استقبال شحنة لقاح كورونا "جونسون آند جونسون" فجر الاثنين

لقاح جونسون آند جونسون

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ترقب وصول الدفعة الأولى من لقاح "جونسون آند جونسون" فجر الاثنين، الموافق 9 أغسطس في تمام الساعة الواحدة صباحًا.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي ضمن الخطة الموضوعة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتوفير اللقاح الخاص للمسافرين وجميع الشعب المصري.

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