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رئيس الجالية المصرية في ليبيا: مصرع 7 مصريين في انقلاب سيارة في إجدابيا "فيديو"

09:35 م الجمعة 06 أغسطس 2021
رئيس الجالية المصرية في ليبيا: مصرع 7 مصريين في انقلاب سيارة في إجدابيا "فيديو"

أرشيفية

(مصراوي):

قال أحمد كمال، رئيس الجالية المصرية في ليبيا، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وحدة التحقيق بقسم المرور والتراخيص، في مدينة أجدابيا الليبية، يفيد بوقوع حادث بمنطقة النخيلي أثناء مطاردة الشرطة لسيارة تقل مصريين لكونها تسير بطريقة غير شرعية، واختلت عجلت القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلابها.

وأضاف كمال في مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن السيارة كانت تقل 15 مصريًا، إضافة إلى السائق الليبي، مشيرًا إلى أنه على الفور انتقل إلى مستشفى البيضة وبدأ استلام الجثامين، ومتابعة حالة المصابين.

وقال بكري إن الحادث وقع فجر اليوم بطريق أجدابيا طبرق بدولة ليبيا، وأدى إلى وفاة 7 مصريين وإصابة 8 آخرين.

وأوضح بكري أن المتوفين هم: (أحمد محمد سيد، وإبراهيم مصطفى إبراهيم، ومحمد أمين محمد، ورزق عوض أبوالفتوح، وأحمد سالم شلقامي، ومحمود إدريس عبدالرازق، ومحمد رجب يونس)، والمصابون هم: (أشرف رمضان صالح، ورجب محمد محمد، وحسن علاء حسن، ومجدى صالح، وحمادة أحمد محمد، وشعبان جمال، ورمضان سيد محمد، ومصطفى طاهر أبوزيد).

ليبيا الجالية المصرية أحمد كمال انقلاب سيارة مدينة أجدابيا الليبية

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