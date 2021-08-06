ضبط ٢ طن دواجن وبرجر فاسد داخل مطعم وجبات جاهزة بالقاهرة

القاهرة - مصراوي:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المدير المسئول عن مطعم كائن بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة بحيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية (مقطعات الدواجن – البرجر ) غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتبين أن المشكو في حقه كان بصدد طهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضاً صحتهم وحياتهم للخطر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطعم المشار إليه وضبط المدير المسئول وضبط كمية قدرها (1,900 طن "مقطعات دواجن – برجر") معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس.