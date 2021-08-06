التضامن: منح دراسية جامعية كاملة للطلاب المتفوقين من مستفيدي "تكافل" و"كرامة"

(مصراوي):

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، توافر منح دراسية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية في القاهرة، لطلاب معاش "تكافل" و"كرامة" المتفوقين.

وقال بيان صادر عن الوزارة، اليوم الجمعة، إنه يمكن للطلاب المتفوقين التقديم الآن والحصول على منحة دراسية جامعية كاملة في العام الدراسي الجامعي 2021/2022 مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في القاهرة.

وأضافت الوزارة أن آخر موعد للتقديم سيكون يوم 10 أغسطس 2021.

ويمكن للراغبين في التقديم التعرف على المزايا ومتطلبات المنحة والحصول على استمارة التقديم من الموقع التالي:

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