الأرصاد: سحب محملة بالأمطار في طريقها لشمال البلاد قادمة من جنوب أسوان

أول صور من استعدادات نقل مراكب الشمس إلى المتحف المصري الكبير

(مصراوي):

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة مناخية، أظهرت تشكيلات من السحب الركامية على أجزاء من جنوب البلاد وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر، يتخللها سحب رعدية بمناطق جنوب أسوان وحلايب وشيلاتين ومحيط بحيرة ناصر.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن السحب في جنوب البلاد ليست مجرد "سحابة صيف" بل أمطار صيفية موسمية تزحزحت من زماماتها الجغرافية وتتجه نحو الشمال.

وأضافت الهيئة، أن السحب الرعدية الممطرة تتطور على المجرى الملاحي لبحيرة ناصر وجنوب أسوان، مع استمرار السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مثلث حلايب وشلاتين.

وتابعت أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة مثارة الآن على جنوب البلاد، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، موضحة أن مستوى الرؤية الأفقية على أسوان الآن يبلغ 1500 متر.

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