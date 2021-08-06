أول صور من استعدادات نقل مراكب الشمس إلى المتحف المصري الكبير

(مصراوي):

استعدادات مكثفة تقوم بها وزارة السياحة والآثار، قبيل نقل مراكب الشمس، الخاصة بالملك خوفو، من مقرها الحالي بمنطقة الأهرامات، إلى المتحف المصري الكبير.

ورصدت الصور آخر هذه الاستعدادات، التي جاءت بعد أشهر طويلة من الجهود والبروفات المتتالية للوصول إلى درجة كبيرة من درجات الامان في نقل أحد أهم القطع الأثرية المرتبطة بأحد أهم ملوك مصر القديمة.

ونجح فريق العمل بالمتحف المصري الكبير في اختبار كفاءة أداء العربة المخصصة لعملية نقل مركب خوفو الأولى، وفق بيان صحفي سابق.

وأوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، أن هذه تجربة نقل المركب جاءت ضمن سلسلة من التجارب التي قام بها فريق العمل الهندسي والأثري من المتحف بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، لضمان وصول المركب بأمان.

وأشار إلى أن عملية النقل ستتم بواسطة العربة الذكية ذات التحكم عن بُعْد والتي تم استقدامها خصيصًا من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة، بعد حمايتها وتأمينها أثناء التحرك.

وأضاف: "اختبرنا كفاءة العربة وقدراتها على التحمل أثناء عملية السير على المحاور المختلفة للطرق صعودا وهبوطا، بالإضافة إلى معرفة مدى قدرتها على المناورة في المنحنيات وفروق الارتفاعات بالطرق، وهي تحمل أوزانًا مماثلة لوزن المركب، ونموذجًا للهيكل المعدني الواقي لها، وبنفس الطول والعرض".

وأكد مفتاح، أن التجربة أثبتت نجاحها؛ وقدرة وكفاءة العربة الذكية على إتمام عملية النقل بنجاح حيث تم الاطمئنان الكامل على توازن العربة، وسلامة وثبات الهيكل المعدني أثناء السير وعند المنحنيات مع كفاءة وسلامة الطرق.

وقال إنه قد تم فصل المركب عن مبنى المتحف الحالي وأصبح المركب والهيكل المعدني جزء واحدًا تمهيدًا لعملية النقل النهائية بعد الانتهاء من المتبقي من الأعمال الهندسية.

وأشار الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف، إلى أنه تم الانتهاء من تهيئة مركب خوفو الأولى للنقل مع إحكام تثبيت الهيكل المعدني حول جسم المركب لحمايتها والحفاظ عليها أثناء عملية النقل، علمًا بأنه قد تم الانتهاء من جميع الأعمال الأثرية المرتبطة بفك الأجزاء البسيطة والتغليف والحماية.

هذا ويشارك في النقل فريق من ووزارة الداخلية لتنظيم وتيسير حركة المرور وتأمين العملية، ما يساهم بشكل كبير في نجاحها.