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السكة الحديد تكشف حقيقة نشوب حريق في محطة مصر برمسيس

06:34 م الجمعة 06 أغسطس 2021
السكة الحديد تكشف حقيقة نشوب حريق في محطة مصر برمسيس

هيئة السكة الحديد

كتب- أسامة علي:

نفى مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، نشوب حريق بمحطة السكة الحديد برمسيس.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن الحريق نشب في عدد من المحلات المتواجدة خلف محطة سكة حديد مصر، وموقف سيارات أحمد حلمي.

وشدد المصدر على أن الحريق بعيد عن القطارات والمحطة، مؤكدًا أنه تم الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، ولن تتأثر حركة القطارات وتسير بشكل طبيعي.

هيئة السكة الحديد محطة مصر برمسيس حريق القطارات

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