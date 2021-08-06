رئيس الوزراء يتواصل مع لاعبي منتخب اليد لمؤازرتهم قبل لقاء إسبانيا غدًا

(أ ش أ):

هنأ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الجمعة، لاعبي منتخب كرة اليد على الأداء المتميز الذي قدموه حتى الآن في أولمبياد طوكيو، متمنيًا لهم التوفيق في مباراة الغد أمام المنتخب الإسباني والفوز بالميدالية البرونزية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس مجلس الوزراء، بوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم، خلال لقائه مع عدد من لاعبي منتخب كرة اليد بمقر إقامتهم بمدينة طوكيو باليابان؛ لمؤازرتهم قبل مباراة إسبانيا؛ للمنافسة على الميدالية البرونزية في كرة اليد بدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

وقام رئيس الوزراء بالحديث مباشرة، خلال الاتصال، مع الكابتن أحمد الأحمر، والكابتن علي زين، والكابتن أيمن صلاح، متمنياً لهم ولباقي أعضاء الفريق كل التوفيق في المباراة المقبلة، ومشاعر الفخر لكل المصريين بالأداء الرجولي المتميز الذي أبداه كافة اللاعبين خلال البطولة.

من جانبه، أعرب وزير الشباب والرياضة عن ثقته في لاعبي منتخب اليد، في ظل الدعم غير المحدود الذي تقدمه الدولة لهم، والتي توجت بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم؛ لتهنئتهم بالأداء البطولي وتحفيزهم ومؤازرتهم قبيل المباراة المرتقبة مع المنتخب الإسباني، فضلًا عن حرص رئيس مجلس الوزراء على التواصل هاتفيا مع لاعبي المنتخب.

وأضاف صبحي أن المنتخب المصري لكرة اليد استطاع أن ينال الاحترام والتقدير من الشعب المصري كله؛ لما لمسناه منهم من حرص على تحقيق الفوز في مختلف مبارياتهم بمنافسات الأولمبياد، وقدرتهم على تقديم مباراة كبيرة أمام منتخب إسبانيا غدًا، والفوز بالميدالية البرونزية تتويجاً لأدائهم وظهورهم المميزة بالأولمبياد.

وكان الدكتور أشرف صبحي قد وصل طوكيو لمؤازرة لاعبي البعثة المصرية في باقي المنافسات المتبقية بدورة الألعاب الأوليمبية، وحضور عدد من مبارياتهم، والحفل الختامي للأولمبياد.​