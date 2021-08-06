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أماكن التقديم والشروط .. تفاصيل 1500 وظيفة بالسكة الحديد "دبلومات ومعاهد فنية"

04:21 م الجمعة 06 أغسطس 2021
أماكن التقديم والشروط .. تفاصيل 1500 وظيفة بالسكة الحديد "دبلومات ومعاهد فنية"

السكة الحديد

كتب – أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حاجتها لـ 1500وظيفة فنية شاغرة تخصصات مختلفة للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات وهى :( فنى إشارات رابع - فنى كهربائي رابع – فنى ميكانيكى رابع – فنى براد رابع – فنى مناورة رابع – فنى مزلقان رابع – فنى صيانه سكة رابع – فنى حركة وبلوك رابع – فنى لحام سكة رابع – مشرف قطار رابع – صراف تذاكر رابع )وذلك حسب المؤهل والتخصص المطلوب للوظيفة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، الجمعة، إن يبدأ التقديم اعتباراً من الأحد المقبل وحتى التاسع من سبتمبر المقبل.

و حددت السكة الحديد، شروط التقديم للمسابقة ، وجاءت كالتالي:

- لا يقل عن 18 عام و لا يزيد عن 30 عام
الحاصلين على دبلوم صناعي ( 3: 5 سنوات) ، معهد الفني الصناعي
- التمتع بلياقة بدنية وصحية
- سداد 250 جنيه (حوالة بريدية) باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر
- لا يقل المجموع عن 65%

لمزيد من التفاصيل عن الشروط و أماكن التقديم :

وظائف السكة الحديد هيئة السكة الحديد وزارة النقل

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