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بحضور محلب والتراس.. تشييع جنازة حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق (فيديو وصور)

01:46 م الجمعة 06 أغسطس 2021
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تصوير: هاني رجب

شيعت منذ قليل، جنازة المهندس حسب الله الكفراوي، وزير التعمير والإسكان الأسبق، من مسجد المشير طنطاوي، بعد أن وافته المنية، أمس، عن عمر ناهز الـ 91 عاما.

واستقبل المعزين لدى وصولهم، عبدالعزيز الكفراوي نجل وزير الإسكان الأسبق، بحضور المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، واللواء هشام ابو سنة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، والفنان محمد ثروت.

وتوفي المهندس حسب الله الكفراوي وزير التعمير والإسكان الأسبق، أمس، عن عمر ناهز 91 عاما.

حسب الله الكفراوي جنازة حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق

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