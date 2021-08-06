موعد وأماكن التقديم والشروط.. تفاصيل الوظائف الجديدة للمهندسين بالسكة الحديد

كتب– أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حاجتها لـ250 وظيفة شاغرة، للتعيين مهندس ثالث تخصصات [ميكانيكا– كهرباء– مدني] من الذكور فقط لطبيعة العمل الشاقة.

وقالت الهيئة، إن العمل بنظام الورادى لتخصصات [ إلكترونيات والاتصالات الكهربية– حاسبات ونظم ] من الذكور والإناث للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية، موضحة إنه سيتم إجراء مسابقة لاختيار أفضل المتقدمين من خلال الاختبارات واللياقه البدنية والصحية.

وحددت الهيئة، شروط التقديم للمسابقة، وجاءت كالتالي:

- لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 35 عامًا.

- حاصل على بكالوريوس هندسة شعبة (ميكانيكا– كهرباء- إلكترونيات– حاسبات ونظم– مدني).

- التمتع بلياقة بدنية وصحية.

- مقيد بنقابة المهندسين.

- سداد 250 جنيهًا (حوالة بريدية) باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأضافت الهيئة، أن التقديم يبدأ من 9 أغسطس وحتى 8 أغسطس، لمدة 30 يومًا.

لمزيد من التفاصيل عن الشروط وأماكن التقديم: