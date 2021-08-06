ابراهيم محلب وهاني ضاحي يصلان مسجد المشير لحضور جنازة حسب الله الكفراوي - صور وفيديو
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كتب - أحمد مسعد:
تصوير: هاني رجب
بدأ منذ قليل، توافد أسرة وأصدقاء المهندس حسب الله الكفراوي، وزير التعمير والإسكان الأسبق، إلى مسجد المشير طنطاوي، استعدادا لصلاة الجنازة.
واستقبل المعزين لدى وصولهم، عبدالعزيز الكفراوي نجل وزير الإسكان الأسبق، بحضور المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، واللواء هشام ابو سنة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة.
وتوفي المهندس حسب الله الكفراوي وزير التعمير والإسكان الأسبق، أمس، عن عمر ناهز 91 عاما.
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