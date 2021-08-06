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الأوقاف: افتتاح 33 مسجدا بـ 12 محافظة.. اليوم

11:37 ص الجمعة 06 أغسطس 2021
الأوقاف: افتتاح 33 مسجدا بـ 12 محافظة.. اليوم

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 33 مسجدًا في 12 محافظة، منها 31 "إحلالًا وتجديدًا"، واثنين صيانًة وترميمًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى الآن 1595، منها 1468 مسجدًا، و 127 صيانة وترميمًا.

ونشر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف، أسماء المساجد المقرر افتتاحها اليوم على النحو التالى:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف قنا

1. محمد إبراهيم عويضة – بندر قنا

مديرية أوقاف البحيرة

2. عبد الحميد الوكيل – عزبة عبد الحميد الوكيل – الرحمانية

3. الفاروق أبو شاهين – أبو الشقاف - حوش عيسى

4. الجندى - نديبة – دمنهور

5. حماد – النبيره – إيتاى البارود

6. مطاوع قدح الشرقى – حفص - دمنهور

7. الرحمن تبع الغراقة – أبو المطامير

8. الهدى- الريكو-حوش عيسى

9. الإخلاص- حوض خيري- أبو حمص

مديرية أوقاف الدقهلية

10. الغفور الرحيم - عزبة المهندس- مركز السنبلاوين

مديرية أوقاف المنوفية

11. الرحمة - عزبة بهجات جريس- مركز أشمون

مديرية أوقاف كفر الشيخ

12. سيدى كامل – قرية مسير – إدارة كفر الشيخ شرق

مديرية أوقاف المنيا

13. السيدة زينب – طوة المنيا

14. الرحمة بمزروع – ابجاج الحطب - مطاي

مديرية أوقاف الشرقية

15. عرب حميدة طواحين الإبراهيمية

16. الرحمة منشأة رضوان أبو كبير

مديرية أوقاف سوهاج

17. الرحمن الشرقى – نجع المراغمة – أولاد يحيى قبلي- دار السلام

18. النواصر – قرية الخيام- دار السلام

مديرية أوقاف أسيوط

19. النهضة – قرية باويط – ديروط – شمال ديروط

20. التوبة – قرية موشا – أسيوط- المركز القبلي

مديرية أوقاف بنى سويف

21. الرحمن الغربى – نزلة المشارقة – إهناسيا

22. عبد الرحمن إبراهيم – بهبشين - ناصر

مديرية أوقاف القليوبية

23. فاطمة الزهراء – كفر شكر

مديرية أوقاف جنوب سيناء

24. الزنوق – العسلة – دهب

25-31 سبعة مساجد أخرى بجنوب سيناء

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف جنوب سيناء

1. العقيل بن أبى طالب – رأس سدر

مديرية أوقاف البحيرة

2. النور السنهورى – ششت الانعام – إيتاى البارود

وزارة الأوقاف أوقاف قنا أوقاف البحيرة أوقاف الدقهلية أوقاف المنوفية أوقاف كفر الشيخ

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