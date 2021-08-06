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السكة الحديد تعلن حاجتها لـ1750 وظيفة (لخريجي هندسة والدبلومات)

11:36 ص الجمعة 06 أغسطس 2021
السكة الحديد تعلن حاجتها لـ1750 وظيفة (لخريجي هندسة والدبلومات)

السكة الحديد

كتب – أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حاجتها لـ 250 وظيفة شاغرة للتعيين كمهندس ثالث تخصصات [ميكانيكا – كهرباء – مدني] من الذكور فقط لطبيعة العمل الشاقة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، الجمعة إن العمل سيكون بنظام الورادى لتخصصات [إلكترونيات والاتصالات الكهربية – حاسبات ونظم ] من الذكور والإناث للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات، بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية، موضحة أنه سيتم إجراء مسابقة لاختيار أفضل المتقدمين من خلال الاختبارات واللياقه البدنية والصحية.

كما أعلنت الهيئة، حاجتها لـ 1500وظيفة فنية شاغرة تخصصات مختلفة للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات وهى :( فنى إشارات رابع - فنى كهربائي رابع – فنى ميكانيكى رابع – فنى براد رابع – فنى مناورة رابع – فنى مزلقان رابع – فنى صيانه سكة رابع – فنى حركة وبلوك رابع – فنى لحام سكة رابع – مشرف قطار رابع – صراف تذاكر رابع )وذلك حسب المؤهل والتخصص المطلوب للوظيفة، على أن يبدأ التقديم اعتباراً من الأحد المقبل وحتى التاسع من سبتمبر المقبل، ويمكن لمزيد من المعلومات متابعة الرابط التالي:

https://www.enr.gov.eg/Ar/Default.aspx

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ

هيئة السكة الحديد وظائف السكة الحديد فرص عمل خريجي الهندسة

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