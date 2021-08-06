Masrawy logo white

بعد قليل.. تشييع جثمان حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق من مسجد المشير (فيديو)

11:13 ص الجمعة 06 أغسطس 2021
بعد قليل.. تشييع جثمان حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق من مسجد المشير (فيديو)

حسب الله الكفراوي

كتب – أسامة علي:

تشيع جنازة المهندس حسب الله الكفراوي وزير التعمير والإسكان الأسبق، عقب صلاة الجمعة، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بعد أن وافته المنية، أمس، عن عمر ناهز 91 عاما.

وكتب عبدالعزيز الكفراوي، نجل المهندس حسب الله الكفراوي، عبر حسابه على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. صلاة الجنازة بإذن الله تعالى في مسجد المشير، اليوم بعد صلاة الجمعة، وأوصيكم بالدعاء".

ونعى مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المهندس حسب الله الكفراوي، وزير التعمير والإسكان الأسبق، ونقيب المهندسين الأسبق، الذي وافته المنية أمس.

حسب الله الكفراوي وفاة حسب الله الكفراوي مسجد المشير التجمع الخامس مصطفى مدبولي

الخبر التالى:

"العلاقة بين المسجد والسوق" من دروس الهجرة النبوية.. موضوع خطبة الجمعة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
51

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

101

متعافون اليوم

284523

إجمالي الإصابات

16557

إجمالي الوفيات

232280

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| السكة الحديد تعلن حاجتها لـ1750 وظيفة (لخريجي هندسة والدبلومات)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا