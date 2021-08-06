بعد قليل.. تشييع جثمان حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق من مسجد المشير (فيديو)

كتب – أسامة علي:

تشيع جنازة المهندس حسب الله الكفراوي وزير التعمير والإسكان الأسبق، عقب صلاة الجمعة، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بعد أن وافته المنية، أمس، عن عمر ناهز 91 عاما.

وكتب عبدالعزيز الكفراوي، نجل المهندس حسب الله الكفراوي، عبر حسابه على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. صلاة الجنازة بإذن الله تعالى في مسجد المشير، اليوم بعد صلاة الجمعة، وأوصيكم بالدعاء".

ونعى مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المهندس حسب الله الكفراوي، وزير التعمير والإسكان الأسبق، ونقيب المهندسين الأسبق، الذي وافته المنية أمس.