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تأكيدًا لـ"مصراوي".. السكة الحديد تعلن حاجتها لـ1500 وظيفة (الشروط والأوراق المطلوبة)

01:02 م الجمعة 06 أغسطس 2021
تأكيدًا لـ"مصراوي".. السكة الحديد تعلن حاجتها لـ1500 وظيفة (الشروط والأوراق المطلوبة)

السكة الحديد

كتب – أسامة علي:

أعلنت هيئة السكة الحديد، حاجتها لـ1500 وظيفة للعمل كفنيين في تخصصات مختلفة بالهيئة بمحافظة القاهرة والمحافظات الأخرى.

وقالت الهيئة، إنه سيتم فتح باب التقديم، الاثنين المقبل ولمدة شهر، موضحة أنه سيتم الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي:

http://jobs.gov.eg

وجاءت الأوراق المطلوبة كالتالي:

صورة المؤهل الدراسي.

شهادة الميلاد.

بطاقة الرقم القومي سارية.

شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو الموقت.

4 صور شخصية.

صحيفة الحالة الجنائية باسم هيئة السكة الحديد.

أصل حوالة بريدية باسم هيئة السكة الحديد بقيمة 250 جنيهًا.

رقم التليفون المحمول الشخصي للمتقدم للتواصل عن طريق الواتس آب.

كان مصدر مسؤول بوزارة النقل، قال في تصريحات لـ"مصراوي"، إن الوزارة حصلت على الموافقات للإعلان عن مسابقة لتعيين 2500 وظيفة بالسكة الحديد.

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مصدر: الإعلان عن 2500 وظيفة بالسكة الحديد خلال أيام

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