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​​وسط انتقاد بضعف الإقبال على اللقاح.. برلمانية تتطالب بالاستعداد لموجة كورونا الرابعة

02:00 ص الجمعة 06 أغسطس 2021
​​وسط انتقاد بضعف الإقبال على اللقاح.. برلمانية تتطالب بالاستعداد لموجة كورونا الرابعة

مجلس النواب

(مصراوي):

قالت النائبة عبلة الألفي، عضو لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، إن اللجنة حريصة على متابعة تطورات جائحة كورونا خلال الإجازة البرلمانية، مشيرة إلى أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية فضلًا عن التطعيم باللقاحات، لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد خاصة المتحورات الجديدة.

وأضافت عضو لجنة الصحية في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن اللجنة تعاونت مع وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد، من أجل تقديم حملات توعية للمواطنين في ظل اقتراب دخول الموجة الرابعة من فيروس كورونا البلاد، منتقدة ضعف نسبة إقبال المواطنين على التطعيم باللقاحات مع بلوغ نسبة الملقحين إلى ما يقرب من 4 %إلى 5 % فقط.

وطالبت عضو لجنة الشئون الصحية وزارة الصحة والسكان، بزيادة نسبة مراكز التطعيم بلقاحات كورونا في جميع محافظات الجمهورية، لافتة إلى ضرورة استيراد أكبر كمية من اللقاحات لمجابهة تداعيات الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن رفع درجات الاستعداد في مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية.

وفي وقت سابق، قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة، إن الموجة الرابعة لانتشار فيروس كورونا المستجد قادمة، لكن لم يتضح مؤشرات قوتها حتى الآن.

وأضافت عاصم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، مساء الاثنين الماضي، أن الدراسات والأبحاث العلمية تشير إلى أن الحرارة والرطوبة من العوامل المؤثرة في إضعاف فيروس كورونا.

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