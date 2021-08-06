Masrawy logo white

طلب مناقشة في البرلمان بشأن خطة الحكومة لمواجهة مصانع بير السلم

12:20 ص الجمعة 06 أغسطس 2021
طلب مناقشة في البرلمان بشأن خطة الحكومة لمواجهة مصانع بير السلم

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن خطة الحكومة لمواجهة الغش التجاري ومصانع بير السلم التي تقلد المنتجات.

وقال السلاب في طلبه، شهدت الفترة الأخيرة، انتشار لجرائم الغش التجاري وتقليد السلع والمنتجات، حيث تم ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص، بمحافظة القاهرة، بحيازته (26,720 قطعة مستلزمات طبية) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وأضاف، كذلك أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية مؤخرًا، حكمًا بإغلاق محل للأدوات الكهربائية بسبب اتهام صاحبه بتقليد علامة تجارية وغش المواطنين وتضليلهم وخلق انطباع غير حقيقي ومضلل للجمهور، وبيع منتجات مغشوشة.

تابع عضو مجلس النواب: "للأسف الشديد ما يتم ضبطه من هذه الجرائم، هو جزء بسيط من حجم تلك الجرائم، التي تهدد الاقتصاد المصرى، ويوجد عدد أكبر لا يتم ضبطه" مضيًفا فتلك الجرائم تمثل خطرًا على الدولة بشكل عام والمواطن بشكل خاص، حيث إن انتشارها يضر بالمنتجات والسلع الأصلية التي تتأثر سلبيًا بسبب تقليدها، كما أن الدولة لا تعرف عنهم أي شئ نظرًا لأن تلك المنتجات المغشوشة يتم تصنيعها في مصانع وورش صغيرة يطلق عليها مصانع بير السلم.

مجلس النواب مصانع بير السلم البرلمان محمد مصطفى السلاب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
51

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

101

متعافون اليوم

284523

إجمالي الإصابات

16557

إجمالي الوفيات

232280

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا