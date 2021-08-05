أول تعليق من "شمال القاهرة" للكهرباء بشأن انفجارات محولات المرج

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن ما تم تداوله من مقاطع فيديو بشأن انفجار عدد من محولات الكهرباء من خلال صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شهدتها بعض المناطق بالمرج شرق القاهرة بسبب قيام المواطنين بتلك المناطق بوجه خاص، بالحصول على التيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الشركة ممثلة في قطاعات الشبكات حاولت مرارًا وتكرارًا التواصل مع أهالي تلك المناطق (الفلاحة، مظهر عاشور، الترعة السلطوحية بالمرج الشرقية، شارع العدل بالمرج الغربية) من أجل تقنين أوضاعهم فيما يتعلق بالحصول على تيار كهربائي بطريقة سليمة لمواجهة ظاهرة التعدي على مهمات شبكات الكهرباء.

وأكد أن تعرض بعض المحولات أو لوحات الجهد المنخفض لاندلاع النيران ناتج عن زيادة الأحمال والوصلات غير الشرعية التي يقوم المواطنين بعملها في مخالفة صريحة للقانون، ما يعرض حياتهم للمخاطر، مؤكدًا أنه فور إبلاغ وعلم الشركة تم الدفع بفرق طوارئ وصيانة مدعومة بمهمات وكابلات جديدة من أجل تأمين المنطقة بالكامل وضمان عدم تأثرها في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي أدى لزيادة استهلاك الكهرباء على مدار الفترات الماضية.​