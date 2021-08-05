Masrawy logo white

لجنة "الرياضة" و"التخطيط": الحكومة وضعت خطة رباعية للانتهاء من تطوير مراكز الشباب

10:22 م الخميس 05 أغسطس 2021
لجنة "الرياضة" و"التخطيط": الحكومة وضعت خطة رباعية للانتهاء من تطوير مراكز الشباب

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

كتب- نشأت علي:

زارت لجنة مشكلة من وزارتي التخطيط والشباب والرياضية، محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، للوقوف على احتياجات مراكز الشباب بالمحافظة، تنفيذًا لتوصيات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

وقال مصطفى عبدالمعين مسئول ملف الرياضة بوزارة التخطيط إنه تم عقد لقاءات مع وكلاء الوزارة بمحافظات مطروح والغربية وكفرالشيخ والفيوم والإسكندرية والبحيرة، لمناقشة خطط تلك المحافظات وتنفيذها وفقًا للأولويات لما يتماشي مع خطة الوزارة ومطالب النواب.

وأوضح عبدالمعين، أن تلك اللقاءات تأتي وفقًا وزراتي التخطيط والرياضة ولجنة الشباب بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، مؤكدًا أنه تم إدراج جميع الأعمال الضرورية والملحة بتلك المحافظات بالعام المالي الحالي للمجلس القومي للشباب، ووضع خطة أربع سنوات حتى 2024/2025 وتلبية جميع الطلبات الخاصة بالنواب حسب الأولوية والحاجة الضرورية.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطوير مراكز الشباب وزارة الشباب والرياضية محافظة الإسكندرية مجلس النواب المجلس القومي للشباب

الخبر التالى:

رئيس قصور الثقافة يتفقد فعاليات رابع أيام "أهل مصر" بالإسماعيلية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
51

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

101

متعافون اليوم

284523

إجمالي الإصابات

16557

إجمالي الوفيات

232280

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا