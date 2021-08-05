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التنسيق الحضاري يستكمل خطة تطوير المنطقة السياحية بمحيط السيد البدوي (صور)

10:12 م الخميس 05 أغسطس 2021
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(مصراوي):

يستكمل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، تطوير المنطقة المحيطة بالسيد البدوي والمسارات الرابطة بينه وبين ميدان المحطة الذي تم الانتهاء من تطويره في وقت سابق، تطبيقا لأسس ومعايير التنسيق الحضاري للحفاظ على التراث الحضاري المعماري.

وذلك في إطار خطة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى للحفاظ على الطابع المعمارى لمدينة طنطا وتحسين الصورة البصرية ورفع كفاءة الفراغات والميادين العامة.

ويشمل المشروع إعادة صياغة الفراغ العام بالميدان لخلق مسار للمشاة وإزالة التعديات، وتنسيق حركة المشاة والحركة المرورية، وكذلك التشجير والإنارة وأعمال الرصف وتطوير كافة عناصر فرش الفراغ العام بالميدان، وتوحيد أماكن اللافتات الخاصة بالمحلات.

كما تم تنظيم أكشاك الباعة بالميدان وتطويرها بشكل حضاري يتناسب وتاريخ المنطقة ويعود بالنفع على أصحابها ومتلقي الخدمة منها، وراعى مشروع التطوير رفع القيمة الجمالية والحضارية للميدان والمحطة بما يحقق عائدا اقتصاديا وقيمة حضارية.

السيد البدوي الجهاز القومي للتنسيق الحضاري التنسيق الحضاري مدينة طنطا

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