إيه الفرق بين أنواع عدادات الكهرباء؟.. كهرباء جنوب القاهرة تجيب

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت المهندسة نهال عبد رب النبي رئيس قطاع العدادات والدفع المسبق بشركة جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء، عن الفرق بين أنواع عدادات الكهرباء وكيفية تشغيله وآلية حساب القراءة.

وأضافت عبد رب النبي، في تصريحات لها، أن عدد الكهرباء يعمل عن طريق التغذية الرئيسية للمصدر الرئيسي للكهرباء، وليس عن طريق بطارية أو يو إس بي، لافتة إلى أن العداد يحمل بطارية لحفظ الوقت وتاريخ العداد.

وأوضحت أن العداد يحسب القراءة، طبقا للأحمال المقاسة المحملة في المنزل، مثلا 10 أمبير أو 5 أمبير، وذلك عن طريق معادلة كهربائية خاصة بالطاقة الفعالة، متابعة: "بنعمل حاسب ضرب الأمبير أو التيار في الجوبت".

وتابعت عبد رب النبي: العدادات القديمة تسمى "العداد الميكانيكي أو عداد كرس دوار"، وبنعرف الحساب عن طريق الفاتورة، ولو ارتفعت عن الشهر الماضي، يبقا هناك استهلاك زيادة، ولو مشيت الفاتورة في المعقول يبقا الاستهلاك طبيعي".

وأضافت: "أما العداد مسبوق الدفع، يتم معرفة الرصيد والاستهلاك المسحوب، عن طريق الرصيد نفسه من العداد سواء الاستهلاك كتير أو قليل، وبيظهر في العداد إن المواطن استهلك قد ايه ولسه في رصيد قد ايه.. وده ممكن يتم يوم بيوم".

وأشارت إلى أن جميع العدادات مسبوقة الدفع، يمكن شحنها عن طريق منافذ بيع الشحن سواء (فوري أو أمان أو غيرها من منافذ الشحن)، لافتة إلى أن الحالة الوحيدة التي لا يمكن شحن العداد فيها أو يتم رفض الشحن، فإذن ذلك يرجع إلى وجود مشكلة أو تلاعب في العداد.

وتابعت عبد رب النبي: وعند رفض العداد قبول الشحن، يرجع المواطن إلى شركة الكهرباء للشحن أو الاستفسار.. وعند ذلك تعرف الشركة أو تتمكن من حصر المشكلات أو التلاعبات في العداد، مشيرة إلى أن هناك بروتوكول بين شركة الكهرباء وفوري وأمان ينص على أنه إذا كان في العداد مشكلة أو تلاعب لا يتم شحنه، حتى يرجع المواطن إلى شركة الكهرباء بهدف حصر هذا التلاعب والمشكلات.