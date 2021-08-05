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تجديد المسرح الصيفي.. رئيس قصور الثقافة يلتقي سكرتير عام جنوب سيناء

09:13 م الخميس 05 أغسطس 2021
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(مصراوي):

التقى المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، باللواء أيمن الشريف سكرتير عام محافظة جنوب سيناء نائبًا عن الوزير المحافظ اللواء خالد فودة.

تناول اللقاء تنسيق بدء عمليات الإحلال والتجديد للمسرح الصيفي بمدينة طور سيناء، إضافة إلى دفع الحراك الثقافي بالمحافظة، وحضر اللقاء لجنة هندسية من مديرية الإسكان بالمحافظة.

كما حضر اللقاء الكاتب محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، بحضور مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، والمحاسب فوزي همام مستشار المحافظ للمديريات ومجالس المدن.

المسرح الصيفي الهيئة العامة لقصور الثقافة جنوب سيناء خالد فودة الإسكان مدينة طور سيناء هشام عطوة

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