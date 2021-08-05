بالصور.. جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمدينة منشأة القناطر

الجيزة: حملة نظافة ورفع مخلفات في 4 أحياء بالمحافظة

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كتب- يوسف عفيفي:

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر ومسؤلي مديرية الزراعة ومديرية الطرق وشركة كهرباء جنوب القاهرة الوحدة المحلية لقرية بني سلامة والوحدة المحلية لقرية وردان وقري أتريس والحاجر والوحدة المحلية لقرية أبوغالب، لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للأهالي.

وشدد نائب المحافظ، برفع مستوى النظافة والإشغالات بنطاق المركز والمدينة، كما تفقد نائب المحافظ مركز شباب قرية أتريس بنطاق الوحدة المحلية لقرية وردان لمتابعة سير انتظام العمل والأنشطة المقدمة داخل المركز.

وتفقد نائب المحافظ، مقر الجمعية الزراعية بقرية وردان لمتابعة أعمال الجمعية ومتابعة منظومة العمل الزراعي.

واختتم نائب المحافظ، جولته بتفقد أعمال رصف طريق أبو غالب الكارتة الصحراوي بطول ٤ كم لإيجاد السيولة المرورية بنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر

وجه نائب المحافظ، باستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة طبقا لأعمال الطرح والترسية بناء على تعليمات محافظ الجيزة.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور الميداني المستمر علي المراكز والمدن ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير بنطاق مراكز ومدن المحافظة.