الاثنين.. ندوة للقطاع الفندقي لشرح آليات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية

كتب- يوسف عفيفي:

يعقد الاتحاد المصري للغرف السياحية، ندوة للقطاع الفندقي، الإثنين المقبل، بالتنسيق مع مصلحة الضرائب، وذلك للتعريف بآليات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتقديم شرح مفصل حول هذه المنظومة استعدادا لتطبيقها بالمشروعات الفندقية كافة من فنادق ومنتجعات وقرى سياحية.

وبحسب بيان اليوم، تقام الندوة إلكترونيا في إطار الحرص على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

يحاضر في الندوة كل من الدكتور محمود صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب ومحمد كشك مدير الفحص بمركز كبار الممولين ومحسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة.

وجرى التنسيق بين اتحاد الغرف السياحية وغرفة الفنادق للترتيب للندوة وإخطار أعضاء الغرفة وتنظيم حضورهم، لتحقيق أقصي استفادة من الندوة وتجهيز القطاع الفندقي لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكد أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن هناك أهمية كبرى لتلك الندوات لتجهيز القطاع السياحي بشكل سليم لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى أن تلك المنظومة أحد أهم آليات الدخول إلى عصر الرقمنة والتطور التكنولوجي الذي تتبناه الدولة حاليا.

جدير بالذكر، أن الندوة تأتي في إطار سلسلة من الندوات التي تم الاتفاق عليها بين اتحاد الغرف السياحية ومصلحة الضرائب لتعريف القطاع السياحي بآليات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.