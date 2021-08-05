Masrawy logo white

44 درجة وانخفاض في هذه الأيام.. تفاصيل حالة الطقس من الجمعة حتى الأربعاء المقبل

07:26 م الخميس 05 أغسطس 2021
44 درجة وانخفاض في هذه الأيام.. تفاصيل حالة الطقس من الجمعة حتى الأربعاء المقبل

موجة حر سابقة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت هيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 6 أغسطس إلى الأربعاء 11 أغسطس 2021.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، وتصل الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 42 درجة والمحسوسة إلى 44 درجة في بعض الأيام.

وأشارت الهيئة، إلى أنه اعتبارًا من يوم الأحد 8 أغسطس وحتى الأربعاء 11 أغسطس، يسود انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح بين (2 ـ 3) مئوية.

وينشر "مصراوي " تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة على النحو التالي:

الجمعة 6 أغسطس:

ـ القاهرة والوجه البحري 41 درجة والمحسوسة 43.

ـ السواحل الشمالية 35 درجة والمحسوسة 38.

ـ جنوب سيناء 39 درجة والمحسوسة 42.

ـ شمال الصعيد 42 درجة والمحسوسة 44.

ـ جنوب الصعيد 44 درجة والمحسوسة 46 درجة.

السبت 7 أغسطس:

ـ القاهرة والوجه البحري 42 درجة والمحسوسة 44.

ـ السواحل الشمالية 34 درجة والمحسوسة 37.

ـ جنوب سيناء 41 درجة والمحسوسة 44.

ـ شمال الصعيد 43 درجة والمحسوسة 45.

ـ جنوب الصعيد 44 درجة والمحسوسة 45 درجة.

الأحد 8 أغسطس:

ـ القاهرة والوجه البحري 39 درجة والمحسوسة 41.

ـ السواحل الشمالية 32 درجة والمحسوسة 35.

ـ جنوب سيناء 39 درجة والمحسوسة 42.

ـ شمال الصعيد 41 درجة والمحسوسة 43.

ـ جنوب الصعيد 45 درجة والمحسوسة 46 درجة.

الاثنين 9 أغسطس:

ـ القاهرة والوجه البحري 37 درجة والمحسوسة 39.

ـ السواحل الشمالية 32 درجة والمحسوسة 35.

ـ جنوب سيناء 39 درجة والمحسوسة 42.

ـ شمال الصعيد 38 درجة والمحسوسة 40.

ـ جنوب الصعيد 43 درجة والمحسوسة 44 درجة.

الثلاثاء 10 أغسطس:

ـ القاهرة والوجه البحري 37 درجة والمحسوسة 39.

ـ السواحل الشمالية 32 درجة والمحسوسة 35.

ـ جنوب سيناء 39 درجة والمحسوسة 42.

ـ شمال الصعيد 38 درجة والمحسوسة 40.

ـ جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 43 درجة.

الأربعاء 11 أغسطس:

ـ القاهرة والوجه البحري 38 درجة والمحسوسة 40.

ـ السواحل الشمالية 33 درجة والمحسوسة 35.

ـ جنوب سيناء 42 درجة والمحسوسة 44.

ـ شمال الصعيد 42 درجة والمحسوسة 42.

ـ جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 43 درجة.

الطقس الرطوبة درجات الحرارة موجة حر الارصاد

الخبر التالى:

الاثنين.. ندوة للقطاع الفندقي لشرح آليات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
57

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

119

متعافون اليوم

284472

إجمالي الإصابات

16550

إجمالي الوفيات

232179

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا