44 درجة وانخفاض في هذه الأيام.. تفاصيل حالة الطقس من الجمعة حتى الأربعاء المقبل

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت هيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 6 أغسطس إلى الأربعاء 11 أغسطس 2021.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، وتصل الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 42 درجة والمحسوسة إلى 44 درجة في بعض الأيام.

وأشارت الهيئة، إلى أنه اعتبارًا من يوم الأحد 8 أغسطس وحتى الأربعاء 11 أغسطس، يسود انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح بين (2 ـ 3) مئوية.

وينشر "مصراوي " تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة على النحو التالي:

الجمعة 6 أغسطس:

ـ القاهرة والوجه البحري 41 درجة والمحسوسة 43.

ـ السواحل الشمالية 35 درجة والمحسوسة 38.

ـ جنوب سيناء 39 درجة والمحسوسة 42.

ـ شمال الصعيد 42 درجة والمحسوسة 44.

ـ جنوب الصعيد 44 درجة والمحسوسة 46 درجة.

السبت 7 أغسطس:

ـ القاهرة والوجه البحري 42 درجة والمحسوسة 44.

ـ السواحل الشمالية 34 درجة والمحسوسة 37.

ـ جنوب سيناء 41 درجة والمحسوسة 44.

ـ شمال الصعيد 43 درجة والمحسوسة 45.

ـ جنوب الصعيد 44 درجة والمحسوسة 45 درجة.

الأحد 8 أغسطس:

ـ القاهرة والوجه البحري 39 درجة والمحسوسة 41.

ـ السواحل الشمالية 32 درجة والمحسوسة 35.

ـ جنوب سيناء 39 درجة والمحسوسة 42.

ـ شمال الصعيد 41 درجة والمحسوسة 43.

ـ جنوب الصعيد 45 درجة والمحسوسة 46 درجة.

الاثنين 9 أغسطس:

ـ القاهرة والوجه البحري 37 درجة والمحسوسة 39.

ـ السواحل الشمالية 32 درجة والمحسوسة 35.

ـ جنوب سيناء 39 درجة والمحسوسة 42.

ـ شمال الصعيد 38 درجة والمحسوسة 40.

ـ جنوب الصعيد 43 درجة والمحسوسة 44 درجة.

الثلاثاء 10 أغسطس:

ـ القاهرة والوجه البحري 37 درجة والمحسوسة 39.

ـ السواحل الشمالية 32 درجة والمحسوسة 35.

ـ جنوب سيناء 39 درجة والمحسوسة 42.

ـ شمال الصعيد 38 درجة والمحسوسة 40.

ـ جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 43 درجة.

الأربعاء 11 أغسطس:

ـ القاهرة والوجه البحري 38 درجة والمحسوسة 40.

ـ السواحل الشمالية 33 درجة والمحسوسة 35.

ـ جنوب سيناء 42 درجة والمحسوسة 44.

ـ شمال الصعيد 42 درجة والمحسوسة 42.

ـ جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 43 درجة.

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