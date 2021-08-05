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شيخ الأزهر ينعى حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق

07:09 م الخميس 05 أغسطس 2021
شيخ الأزهر ينعى حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة، في وفاة المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، والذي وافته المنية الخميس، عن عمر ناهز 91 عامًا.

وذكر الأزهر للفقيد الراحل أنه كان رجلًا وطنيًّا مخلصًا لم يألُ جهدًا في خدمة وطنه، وقد عمل بإخلاص وتفان واجتهاد من أجل نهضة مصر ورفعتها.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء لأسرة الفقيد وجموع الشعب المصري، سائلًا المولى –عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسُّلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ} .

أحمد الطيب شيخ الأزهر حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق

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