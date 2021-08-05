حسب الله الكفراوي.. "وزير الغلابة" أبو المدن الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

حسب الله الكفراوي، أحد أبرز وزراء الإسكان في العقود الأخيرة، حيث استمر بالوزارة فترة قياسية بلغت 16 عاماً من سبتمبر 1977 حتى أكتوبر 1993، وكان عين أيضًا قبل ذلك محافظًا لدمياط في نوفمبر عام 1976.

حسب الله الكفراوي، أو أبو المدن الجديدة كما لقبه البعض، توفى اليوم الخميس 5 أغسطس، حيث أعلن عبدالعزيز الكفراوي، نجل وزير الإسكان الأسبق، عبر صفحته على فيسبوك: "توفى إلى رحمة الله تعالى المهندس حسب الله الكفراوي.. أوصيكم بالدعاء".

وولد الكفراوي في 22 نوفمبر 1930م في محافظة دمياط.

الوزير السابق لوزارة الإسكان، كانت تربطه علاقة قوية ووثيقة بالمشروعات القومية منذ أن تخرج من جامعة الإسكندرية، عام 1955، ليلتحق مباشرة بمشروع السد العالي، فيحدث ارتباطا وثيقا بينه وبين المشروعات القومية.

وفي أعقاب حرب أكتوبر تولى الكفراوي وزارة الإسكان عام 1977، ليؤسس لعدد كبير من المدن الجديدة حيث اعتبره البعض "أبو المدن الجديدة" حيث ساهم في إنشاء مشروعات الجيل الأول من المدن الجديدة في مصر، وغادر الوزارة بعد أن أصبح عددها 17 مدينة جديدة منها: (السادات ، العاشر من رمضان ، 15 مايو ، 6 أكتوبر ، دمياط الجديدة) بمجتمعاتها الصناعية والعمرانية المتطورة وقد بدأها جميعاً في وقت واحد، بالإضافة إلي ست مناطق تعميرية بمناطق القناة والساحل الشمالي وسيناء.

كما عمل الكفراوي على إنشاء ميناء دمياط الجديدة بعد إنشائه مدينة دمياط الجديدة وعمائرها ومرافقها الحديثة ومنطقتها الصناعية، وافتتح الميناء رسمياً يوم عام 1986، كما بدأ في إنشاء ميناء الدخيلة في محافظة الأسكندرية، وقام بتنشيط الجمعيات التعاونية للإسكان.

ومن ضمن المناصب التي شغلها الوزير السابق رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 1980، كما انتخب نقيبا للمهندسين عام 1991.

لم يكتف الكفراوي بإنشاء المدن الجديدة، بل ربط بينها وبين العاصمة بالطريق الدائري، وساهم في تأسيس وتطوير البنية التحتية، كما لقب بوزير الغلابة بسبب إنشاء بنك التعمير والإسكان، ليكون البنك الأول من نوعه في مصر، المتخصص في تمويل الاستثمار العقاري، وتمويل مشروعات الشباب السكنية.

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