لتنمية روح الانتماء.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو



كتب- محمد سامي:

نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، عددا من الفعاليات المميزة وذلك خلال شهر يوليو تنفيذًا لاستراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء لدى كافة فئات المجتمع.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على دعم المجتمع المدني لرفع معدلات الأداء والتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات.

وتم تنظيم مشروع إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة القاهرة، بكافة أجهزتها التنفيذية ومديرية الأمن للوقوف على مدى جاهزيتها لمجابهة المواقف الطارئة وفرض بعض السيناريوهات الطارئة وعرض عدد من الأزمات ببعض المحافظات خلال المرحلة السابقة وذلك لتنمية مهارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث والاستخدام الأمثل لموارد المحافظة، وذلك بحضور عدد من طلاب جامعة عين شمس.

وعلى جانب آخر نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارة لعدد من طلاب الجامعات للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بواسطة مديري التربية العسكرية للجامعات الحكومية المصرية وذلك بواقع زيارة يوميًا طوال فترة إقامة المعرض إيمانًا من القوات المسلحة بأهمية تشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع على المصادر المختلفة للمعلومات وتنمية الوعي الثقافي داخل المجتمع الجامعي.

وفي مجال تطوير منظومة التعليم الجامعي تم عقد العديد من دورات التربية العسكرية لطلبة الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة على المنصات الإلكترونية للجامعات نظرًا لظروف جائحة كورونا وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى الطلاب والنهوض بالانضباط الذاتي لديهم، حيث حصل (79185) طالب على دورة التربية العسكرية بنجاح حيث تعتبر مادة التربية العسكرية من المواد الأساسية التي لها دورًا فعالًا في ترسيخ مبدأ المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الجيل الجديد ولتعزيز قدرته على مجابهة التحديات الثقافية والفكرية الحالية كما تم تطوير المحتوى الدراسي وطريقة التدريس بما يتناسب مع المستوى العلمي المعرفي للطلبة من خلال تدريس موضوعات تتعلق بالتوعية القومية والتاريخ العسكري والتهديدات المؤثرة على الأمن القومي والشائعات والحروب غير النمطية ومكانة الشهيد ودور القوات المسلحة في التنمية الشاملة.