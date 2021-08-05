وفاة حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق
كتب- محمد نصار:
توفي اليوم الخميس 5 أغسطس، المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق.
وقال عبدالعزيز الكفراوي، نجل وزير الإسكان الأسبق، عبر صفحته على فيسبوك: "توفي إلى رحمة الله تعالى م. حسب الله الكفراوي.. أوصيكم بالدعاء".
وُلد حسب الله الكفراوي في 22 نوفمبر 1930م في محافظة دمياط، وشغل منصب وزير الإسكان الأسبق، ومحافظ دمياط الأسبق.
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