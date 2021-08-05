الثلاثاء.. افتتاح معرض "بنات أفكاري" للفنانة التشكيلية ماجدة علي

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كتب- مصراوي:

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض "بنات أفكاري" للفنانة التشكيلية الدكتورة ماجدة علي، في السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٠ أغسطس الجارى، في قاعة "الباب/ سليم" بمتحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا المصرية.

وعن المعرض تقول الدكتورة ماجدة على: يجسد المعرض فكرة فى وجداني، حيث أرى أن الروح تسافر أثناء النوم تجوب أماكن مألوفة وأماكن غير معروفة، وتلتقي بأرواح فارقت الحياة أو على قيد الحياة، تلتقي بالأغراب والمقربين، وتعود إلى حياة الواقع بعد صحوها، محملة بحكايات وصور، تملأ وجدان الفنانه، محاولة محاكاتها بالتصوير .

المعرض يضم 35 لوحة فنية تصوير زيتي على توال وبمقاسات مختلفة، يقام فى الفترة من 10 حتى 21 أغسطس الجاري، ويستقبل المعرض زواره يوميا خلال فترتين، الأولى من الساعة 10 صباحا حتى 2 بعد الظهر، والثانية من 5 حتى 9 مساء عدا يوم الجمعة إجازة.

يشار إلى أن الفنانة التشكيلية ماجدة علي، حصلت على دكتوراه الفلسفة في الفن - النقد الفني التشكيلي مع مرتبة الشرف الأولى من معهد النقد الفني بأكاديمية الفنون، وهي أيضا باحثة في مرحلة الماجستير قسم الأنثروبولوجي الثقافية بكلية الدراسات العليا الأفريقية جامعة القاهرة.​